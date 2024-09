Fabregas: “Potremmo scendere in campo con la stessa formazione di Bergamo”

Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match Como-Verona. Il tecnico spagnolo, ha dichiarato che potrebbe riproporre l’undici iniziale visto a Bergamo, nonostante alcuni dubbi ancora da risolvere.

Sulla gara col Verona: “E’ possibile che vada in campo la stessa formazione di Bergamo ma non ho ancora deciso. Ci sono due giocatori che sono al 50 e 50 e se la giocheranno per essere in campo”.

Sui nuovi arrivati: ”Van der Brempt è un giocatore sul quale facciamo affidamento ed è molto importante, Sergi Roberto si sta inserendo poco alla volta e sta crescendo. Anche lui è un giocatore importante che dà esperienza al gruppo”.

I giovani: “Mi piace avere un Como giovane e questo è solo un inizio, lavoriamo per fare sempre di più in futuro. E’ altrettanto importante avere giocatori di grande esperienza che possono dare fiducia nei giovani e aiutarli a crescere soprattutto nei momenti di difficoltà in cui non ci si deve esaltare ma neanche abbattere. Penso che giocatori come Sergi Roberto, Emil Audero, Pepe Reina, Alberto Moreno siano importanti nel fare questo”.

Foto: Instagram Como