Fabregas: “Peccato, sul 2-0 dovevamo portarla a casa”

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa dopo il 2-2 contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Abbiamo avuto un’occasione importante per vincere con Braunoder. Questa gara è stata un pò come le altre partite del campionato. Siamo stati solidi, ma dobbiamo essere più bravi a chiuderla. Stiamo mancando in questo, dobbiamo lavorare e migliorare su questo: devo essere bravo a farlo capire ai miei giocatori.”

Sulla gara: “Devo fare di più per aiutare i ragazzi ad essere più cattivi sotto porta e chiudere la partita. Ora però pensiamo all’Atalanta e a come affrontare questa gara molto difficile. I miei giovani? Sono esigente, chiedo molto loro e loro stanno capendo con velocità le mie indicazioni. Ci vuole tempo, io sono troppo esigente e non sono sciocco a pensare che siamo già a posto. Dobbiamo trovare continuità anche con i ragazzi più giovani. Sono contento della prova di Fadera, ha fatto bene. E’ il giocatore che ci mancava. Oggi abbiamo cambiato un pò il modulo di gioco, tatticamente eravamo in controllo. Potevamo fare meglio alcune scelte finali con Strefezza e Nico Paz. Se continuiamo così arriverà anche la prima vittoria: sono sicuro”.

Belotti? “Ho parlato con lui ieri, ha fatto una carriera importante. Gli ho spiegato perché non l’ho fatto giocare dall’inizio. Sono onesto: ho parlato con serenità con lui. Oggi sei a terra, domani un fenomeno. So che Andrea si allena bene e con mentalità giusta, sono contento di lui. Certo che penso che può dare di più. Per questo oggi l’ho fatto entrare nel finale, pensavo potesse fare la differenza. Ma tranquilli: Andrea arriverà anche lui, sono tranquillo. Lui deve essere un esempio per i compagni perchè i compagni lo guardano: deve essere esempio e lavorare bene come sta facendo Reina. La sua opportunità arriverà sicuramente”.

Foto: Instagram Como