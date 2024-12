Fabregas: “Partita interpretata bene. Fadera ha immense qualità”

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Lecce.

Queste le sue parole: “Sono molto contento per questa vittoria, perché i ragazzi danno tanto giorno dopo giorno e non posso chiedere di più. Ci sono momenti in cui serve più palleggio, più personalità. Oggi si è visto, anche se non mi è piaciuto tanto l’ultimo quarto d’ora. Penso che possiamo gestire la partita molto meglio. Siamo solidi, aggressivi, creiamo tanto, ma dobbiamo fare di più negli ultimi metri”.

Sul piano partita: “Abbiamo preparato la partita studiando il Lecce. Sappiamo che se recuperiamo palla alta possiamo essere pericolosi e lo abbiamo dimostrato. Possiamo fare ancora di più nella finalizzazione”.

Cosa manca a Fadera per diventare un giocatore decisivo? “Fadera è un giocatore giovane con grandi potenzialità. In conduzione è forte, dà tranquillità e continuità, lavora benissimo in fase difensiva. Gli manca l’ultimo passaggio, la decisione finale. “Gli ho detto: tu abiti a Disneyland”, perché ha tante occasioni. Lavoriamo con lui, è con noi da cinque mesi, sta migliorando e sono convinto che diventerà un giocatore importante”.

È riuscito a parlare con Simone Inzaghi? “Sì, siamo stati nel suo ufficio per una ventina di minuti. Abbiamo parlato del mio staff, di come gioco, di come faccio certe cose. Volevo capire come lavora. Per me è importante confrontarmi con altri allenatori”.

Foto: sito Como