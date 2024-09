Fabregas: “Partita dominata, c’è rabbia per il risultato. Nel calcio si pagano gli episodi”

Il Como esce sconfitto da Udine. Il tecnico dei lariani, Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta.

Queste le sue parole: “Penso che abbiamo dominato per tutta la partita, quando giochi così prima o poi il calcio ti dà qualcosa, c’è sicuramente rabbia per il risultato, noi stiamo partendo da zero, diversi ragazzi sono arrivati ora. Venire qui e limitare così una squadra forte come l’Udinese senza raccogliere punti chiaramente fa rabbia”.

Belotti? “Non parlo di prestazioni individuale, la squadra ha fatto una grande prestazione, nel calcio si pagano gli episodi, per questo gli attaccanti si pagano 100 milioni, perché fanno gol.

Perisic? “Non parlo di chi non è qua, siamo 23 giocatori, vado sempre con loro, al mercato ci pensa la società”.

Un solo punto, in Serie A gli errori si pagano: “Sono qua da nove mesi, ho cambiato tante cose, farlo e andare in Serie A cambiando 15 giocatori è difficile, per questo siamo qua, siamo sulla strada giusta, che si deve vincere e fare gol certo. Mi piace sempre dare collettività, parlare del gruppo”.

Foto: Instagram Como