Fabregas: “Non sono preoccupato per i pochi gol, abbiamo attaccanti forti”

Intervenuto in Conferenza Stampa per presentare la sfida col Bologna, l’allenatore del Como Cesc Fabregas si è soffermato sul lavoro svolto in queste due settimane. Ha detto la sua poi sui pochi gol realizzati dalla squadra fino ad oggi, mostrandosi sereno e convinto che la squadra possa migliorare.

La scarsa vena realizzativa: “Non sono particolarmente preoccupato di questo perché abbiamo quattro attaccanti che hanno sempre segnato e sono sicuro che presto cambierà la situazione in quanto calciamo tanto verso la porta avversaria”.

La partita col Bologna: “Avere maggiore tempo a disposizione è stato importante e ci ha permesso di crescere come gruppo ed anche l’amichevole che abbiamo giocato settimana scorsa è stata utile a questo. Abbiamo lavorato tanto”.

Foto: Instagram Como