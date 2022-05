Fabregas: “La mia testa ha bisogno di un nuovo inizio, anche se dovrò accontentarmi di un club meno blasonato”

È cosa certa l’addio di Cesc Fabregas dal Monaco. Il centrocampista spagnolo nella prossima stagione giocherà altrove, come da lui stesso confermato ai microfoni di AFP: “Il mio contratto scade il prossimo giugno e sto cercando un nuovo inizio. La mia testa ha bisogno di un nuovo inizio, di andare qualche altra parte. Deluso? A livello individuale questa storia finisce male, questo è certo. Ogni professionista vuole giocare e sentirsi importante e ho avuto tanti infortuni. Ma a livello di squadra sono soddisfatto. Il Monaco può qualificarsi per la Champions League, era il nostro obiettivo. Voglio giocare ancora, non voglio finire così. Quest’anno è stato davvero brutto. Voglio divertirmi, finire con buone sensazioni. Ho avuto molti contatti e ho incontrato alcune persone. Niente è deciso, sono aperto a tutto e probabilmente dovrò accontentarmi di un club meno blasonato, magari che giochi la Champions. Una cosa è comunque chiara: andrò in un club dove giocherò, dove la gente crederà in me“.

Foto: Marca