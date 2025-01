Fabregas: “Il modulo varia in base alla partita. Mercato? Manca qualcosa in difesa”

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato a pochi istanti dal calcio d’inizio della sfida contro l’Atalanta ai microfoni di DAZN.

“Vediamo il modulo in base a come va la partita. L’Atalanta è una squadra molto forte, proviamo comunque a restare nelle nostre idee e a cercare la vittoria. Quando sono arrivato qui non ho avuto giocatori in diversi ruoli. Ad esempio, Kempf è stato utilizzato a centrocampo. Da giugno, la squadra è cambiata e stiamo provando a dare un’identità: manca qualcosa dietro, arriveranno difensori in questo mercato. Oggi comunque conserviamo la stessa mentalità. Cercheremo di diventare una squadra più forte: gli ostacoli li abbiamo superati anche con naturalità. Sappiamo chi siamo e dove siamo arrivati: continueremo a crescere per diventare una squadra più forte”.

Foto: Instagram Como