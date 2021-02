Fabregas: “Il calciatore perfetto? La velocità di Henry e l’intelligenza di Messi. L’ultimo passaggio tengo il mio”

L’ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea, Cesc Fabregas, intervistato da Goal spiegando quale sarebbe per lui il prototipo del calciatore perfetto: “Se dovessi scegliere il calciatore perfetto tra tutti i giocatori con cui ho giocato, beh, non ho davvero dubbi. Sceglierei un solo giocatore: Lionel Messi. Lui è il calciatore perfetto non devo andare così lontano per cercarlo. Mi piacerebbe avere la velocità di Thierry Henry, la qualità e l’intelligenza di Messi, il cuore di Carles Puyol o di John Terry. L’ultimo passaggio, non credo che lo cambierei per quello di nessuno, mi terrei il mio ad essere onesto!. In ogni caso sono questi i calciatori che mi piace guardare e sono grato a Dio per avere avuto l’opportunità di giocare con il meglio di questo sport per molti anni”.

Foto: BBC