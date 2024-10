Fabregas: “Guardiola è stato l’allenatore da cui ho imparato di più. Webger è un gentleman. Mourinho? Da lui ho appreso il coraggio”

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato a ESPN soffermandosi sui suoi allenatori e sulle cose che ha appreso di più e che ora sta portando con se nella sua esperienza da tecnico.

Queste le sue parole: “Penso che tatticamente Guardiola sia quello da cui ho imparato di più. Studia sempre l’avversario, sa sempre esattamente cosa farà e ti dà delle soluzioni. Ed è questo ciò che io faccio con i miei giocatori, perché hanno sempre bisogno di capire cosa sta succedendo sul campo. Credo che Pep mi abbia aiutato un sacco in questo modo di comprendere diversamente le cose”.

Di Arsene Wenger cosa pensa? “Un gentleman. La miglior cosa che ho appreso da lui è la pazienza che devi avere con i calciatori. So che al giorno d’oggi la pazienza non esiste, gli allenatori sono fragili e impauriti nel perdere due gare sapendo che potresti essere fatto fuori. Io adoro i giovani e questo richiede pazienza”.

E di José Mourinho? “Il coraggio. E soprattutto il suo modo di gestire lo spogliatoio. Lui gioca con la testa dei calciatori, capisce chi è mentalmente predisposto per raggiungere gli obiettivi. E’ veloce nel capire i calciatori, sa cosa serve in quel momento e chi può dare qualcosa alla squadra per vincere le partite”.

Foto: twitter Como