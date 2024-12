Fabregas: “Gabrielloni è in dubbio, Sergi Roberto partirà dall’inizio. Chi gioca tra Belotti e Cutrone? Non ho ancora deciso”

Il tecnico del Como Cesc Fabregas, ha fatto il punto sulla rosa lariana in vista della delicata sfida di domani contro l’Inter.

“Gabrielloni è in forte dubbio, ha preso un colpo al polpaccio in allenamento. Mancheranno Alberto Moreno e Sala, che saranno disponibili da settimana prossima, e Perrone. Tornerà a giocare da primo minuto Sergi Roberto e ci sarà utile la sua grande esperienza nel gestire la palla ma non ha ancora nelle gambe i 90 minuti. In avanti non ho ancora scelto tra Belotti e Cutrone. Andrea, anche se non ha segnato, ha giocato bene contro la Roma. Con Patrick ho parlato dopo la partita con la Roma e ho un bellissimo rapporto, lui è un generoso e in campo dà sempre tutto”.

Sulle due punte: “Il modulo a due punte mi piace ma è importante che la squadra sia equilibrata e dipende dall’andamento della partita capire se si può giocare con due punte. Contro la Roma è stato possibile. Certo domani sarà difficile fare un secondo tempo come quello che abbiamo giocato contro i giallorossi in quanto correremmo troppo rischi”.

Foto: Instagram Como