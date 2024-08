Fabregas: “Fiduciosi per l’inizio della stagione. Non temiamo la Juve”

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus, per l’esordio in Serie A.

Queste le sue parole: “Per me, ma anche per società e calciatori si avvicina un giorno speciale, importante: il debutto in A. Essere l’allenatore del ritorno in A dopo anni è emozionante e stimolante, abbiamo ambizioni e grande fiducia per l’inizio della stagione. Ho un ricordo della Juventus per averla affrontata da calciatore nella Champions del 2005/06. C’erano Thuram, Cannavaro, Buffon, Emerson. Io ero a Barcellona, era una grande squadra. Per la trasferta di Torino non ho Iovine (squalifica) e Varane (infortunato). Per lui i tempi di recupero non li sappiano: può stare fuori uno, due o tre mesi. Di sicuro non è un problema (ginocchio) risolvibile a breve. Ha accusato una lesione al legamento laterale sinistro interno, almeno un mese non sarà con noi. A Torino non ci sarà neppure Mazzitelli che ha preso una botta ad una gamba. Non riesce a recuperare per lunedì. Gli altri ci sono tutti tranne Fadera che non si è ancora allenato con noi. Lo vedrò settimana prossima. Noi ora lavoriamo con passione ed umiltà per questo campionato e per il nostro progetto. Solo il tempo ci dirò chi siamo e dove siamo arrivati. Nel mondo del calcio se vinci una partita sei il migliore, perdi e sei un incapace. Noi abbiamo voglia di fare bene e tanta umiltà. Partiamo così”.

Foto: Instagram Fabregas