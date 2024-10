Fabregas: “Dobbiamo gestire meglio la palla nei momenti cruciali. Paz? Arriva oggi dal ritiro, lo valuteremo”

A due giorni dalla partita contro il Parma, l’allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

Sul Como: “Quando abbiamo la palla siamo aggressivi, sono gli altri che ci corrono dietro. Senza palla ci stanchiamo di più. Il calcio è così: senza palla è tutto più faticoso. Lavoriamo per questo, per mantenere il possesso il più possibile. Due punte? Lo vedremo sabato. Io però non sono uno che cambia tanto, non ci adatteremo noi all’avversaria. Stiamo trovando una maniera di giocare importante, siamo compatti. Stiamo trovando la strada giusta”.

Sul Parma: “È una squadra che mi piace molto, non ha cambiato tanto, è stato un piacere analizzarla e affrontarla l’anno scorso. Ha almeno quattro giocatori importanti. L’obiettivo di Como e Parma è lo stesso in questo campionato. Metterò in campo la squadra migliore. Il Parma è giovane, gioca senza paura, sono tre-quattro anni di lavoro che si vedono. Man e Mihaila sono due ottimi giocatori, poi c’è la fisicità di Som ed Hernani, il talento di Bernabè, che è molto vicino ad andare nella nazionale spagnola. Squadra forte, divertente, con idee chiare”.

I nazionali: “Nico Paz arriva oggi con Ali Jasim, Fadera è qui da martedì. Per Nico c’è il viaggio, ma anche le emozioni che ha vissuto, che non l’hanno fatto dormire tanto. Vediamo. Ai miei tempi non è mai stato un problema, io volevo sempre giocare. Ma anche loro sono giovani e possono sopportare queste fatiche. Mancano due giorni, c’è tempo”.

Foto: Instagram Como