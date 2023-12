Fabregas: “Como è stata la scelta perfetta per crescere”

Cesc Fabregas, ex centrocampista Campione del Mondo con la Spagna nel 2010, ha parlato della sua esperienza in Italia al Como, prima come giocatore ed ora come allenatore: “Como è stata una opportunità per me di finire la mia carriera da calciatore e iniziare quella da allenatore. Sono molto felice di aver scelto questo progetto. È accaduto tutto un po’ rapidamente. Il mio progetto era di giocare ancora due anni, poi però ne ho fatto solo uno. Il ruolo di allenatore impegna tante ore nel corso della giornata se, come me, si è dei perfezionisti. Vogliamo costruire e migliorare dato che ci siamo appena trasferiti in un nuovo centro di allenamento. Vogliamo essere pronti a creare una base solida che ci permetta di puntare in alto”. Queste le parole del nuovo tecnico ed ex giocatore del Como ai microfoni di Sky Sports UK.

Foto: Instagram ufficiale Como