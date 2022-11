Fabregas: “Como è il posto giusto per chiudere la carriera”

Durante l’intervista concessa a Movistar Plus, il centrocampista del Como, Cesc Fabregas ha parlato del proprio futuro spiegando di voler chiudere la propria carriera con la maglia del club in cui è approdato in estate e di cui è anche azionista: “Devo essere sincero: so di essere alla fine del mio percorso da giocatore. Como è il posto giusto per terminare la carriera, qui posso giocare ed essere felice. Nella vita mi sono sempre adattato ad ogni situazione”.

Foto: Instagram Fabregas