Fabregas: “Chalobah? So tutto, ma non dico niente. Arriverà un attaccante”

31/07/2026 | 21:48:05

Cesc Fabregas ha parlato anche di Chalobah, vicino al Como come vi abbiamo raccontato, intervenendo a Sportitalia: “So tutto ma non vi dico niente. Sicuramente arriverà un attaccante, ma anche oggi ho visto ragazzi che vogliono dimostrare tanto. Non c’è “fretta: l’importante è fare la scelta giusta”. In zona mista ha detto: “Álvaro, piaccia o non piaccia, non è mio fratello e non è un mio amico. Io sono l’allenatore e devo prendere delle decisioni, anche difficili, per il bene del club. Álvaro è una persona molto attenta all’aspetto mentale, che sa aprirsi alle nuove generazioni. È un esempio e ha un grandissimo cuore. In questo momento, dal mio punto di vista, tutti partono da zero. Siamo il Como e dobbiamo crescere. Vale per tutti, non solo per Morata. Chi vuole rimanere qui deve dimostrarlo”.

foto x como