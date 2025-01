Fabregas: “Carichi e motivati per la gara con l’Atalanta. Mercato? Arriveranno un difensore e un terzino”

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha presentato in conferenza stampa la gara contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Siamo carichi e motivati. È un derby tolto atteso e sentito dai nostri tifosi. Vogliamo fare bene: sono sicuro che l’Atalanta penserà a noi e non alla gara di Champions la prossima settimana. Dobbiamo affrontare la gara con determinazione. Abbiamo un legame speciale con i tifosi: voglio che siano orgogliosi di questi ragazzi e della maglia che indossano. Daranno il tutto per tutto per il Como”

Il tecnico dei lariani parla anche del mercato: “Arriveranno un difensore centrale ed un terzino. Eric Garcia no, soprattutto dopo il gol in Champions. Alex Valle? Finché non siamo sicuri non si può dire nulla, le cose si possono complicare come con Fresneda”.

Per Fabregas avere una rosa abbondante non è un problema: “Per me è un sogno. Potermi girare e decidere chi far entrare è ottimo. Se la società vuole arrivare dove vuole arrivare è giusto alzare il livello. Giocherà chi sta meglio domani, deciderò all’ultimo. I ragazzi sono tutti carichi, ho l’imbarazzo della scelta”.

L’Atalanta? “Domani farà giocare tutti contro di noi, sono sicuro. Andranno la prossima settimana a Barcellona ma i blaugrana sono già qualificati. Loro sono una squadra già abituata a giocare ogni tre giorni, per noi ora pensarlo sarebbe impossibile sia mentalmente che fisicamente. Possiamo dire che è un derby atteso, importante. Questo ci carica e motiva ancor di più, ma ora per noi tutte le partite sono speciali, siamo in Serie A”.

Fabregas su Caqueret, Nico Paz e il giovane Jack, forse titolare domani in difesa: “Caqueret ha disputato un primo tempo con l’Udinese fantastico. Ha il nostro tipo di gioco nel sangue, ha qualità. È un po’ timido e deve adattarsi. Nico ad oggi sembra pronto per partire dal primo minuto, ma non so se abbia i 90 minuti. Felippe Jack è un difensore centrale per me, ma per il primo approccio con i grandi lo vedo meglio terzino di fascia”.

