Fabregas: “Avevo un’idea vecchia del calcio italiano. Sarri e Spalletti hanno un’altra mentalità”

Il centrocampista spagnolo del Como, Cesc Fabregas, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport in cui ha parlato del calcio italiano. L’ex Arsenal e Barcellona – tra le altre – ha parlato di Sarri, Spalletti e non solo. Alcune parole: “Avevo una idea vecchia del calcio italiano perché gli allenatori che avevo conosciuto avevano una mentalità difensiva, non venivano mai a fare la partita o a toglierci la palla. Spalletti e Sarri, tuttavia, hanno un’altra mentalità. Mi ricordo che un giorno, quando dovevamo giocare contro la Roma, Emerson e Rudiger mi confidarono: ‘Spalletti ci diceva che anche se eravamo pressati nel nostro angolo da due giocatori, se avessimo lanciato la palla lunga ci avrebbe messo in panchina’. Allora risposi: ‘Questo è il mio allenatore; questo è l’allenatore che fa per me'”.

Sarri: “Io Sarri l’ho visto, l’ho vissuto e l’ho apprezzato mentre Spalletti me lo raccontarono altri. Per quanto riguarda Luciano, ora ho l’opportunità, giocando a Como, di vedere più da vicino quanto sta facendo a Napoli e riconosco che il calcio italiano sta crescendo anche sotto altri aspetti”.

Como: “Di Como mi piace il progetto, vedere l’allenatore, la squadra: tutto questo mi dà il fuoco dentro. Siamo stati a Perugia, mi sono divertito: quattro giorni, 17 ore di pullman, senza giocare, ma mi è piaciuto, sto con i miei compagni, imparo”.

Foto: Instagram Fabregas