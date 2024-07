Fabregas accoglie Varane: “E’ giocatore speciale, il suo ingaggio è la prova dell’ambizione del club”

Cesc Fàbregas, allenatore del Como ha parlato al sito ufficiale del club sull’arrivo di Varane.

Queste le sue parole: “Raphaël è un giocatore speciale e il suo ingaggio è la prova dell’ambizione che abbiamo per questo club. Ha vinto tanto in carriera e l’esperienza che ha accumulato in due dei migliori campionati del mondo non può essere sottovalutata. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui. Siamo entusiasti di avere Raphaël nella nostra famiglia, la sua esperienza completerà notevolmente le nostre ambizioni di crescita dentro e fuori dal campo”.

Foto: Instagram Como