Fabregas accoglie Mazzitelli: “Affamato e determinato ad aiutare la squadra. Ha voluto fortemente Como”

Il tencico del Como, Cesc Fabregas, ha presentato il nuovo arrivato, Luca Mazzitelli.

Queste le sue parole al sito ufficiale del club: “Mazzitelli ha disputato una grande stagione a livello individuale in Serie A la scorsa annata. Porta con sé una buona esperienza nel campionato e possiede ottime qualità di leadership sia in campo che nello spogliatoio. Ha voluto fortemente venire a Como e questo è il tipo di giocatore di cui abbiamo bisogno nel nostro club per continuare a crescere come vogliamo. Affamato e determinato ad aiutare la squadra”.

Foto: twitter Como