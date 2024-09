Fabregas: “Abbiamo giocato di faccia e non di spalle. Questo è solo l’inizio”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha così parlato dopo la vittoria per 3-2 contro il Como: “Abbiamo creato gioco, ci siamo riusciti bene e li abbiamo messi in difficoltà. La chiacchierata di ieri con Gasperini non c’entra, abbiamo visto tutte le partite dell’Atalanta di quest’anno. Abbiamo lavorato per battere una squadra che quando fa quello che sa fare è la migliore in Europa. Io sono una persona che ci crede tantissimo e ci credevo anche stavolta. Abbiamo tanti giocatori nuovi, una partita come quella di oggi mi dà fiducia“, ha cominciato Fabregas.

Poi ha proseguito: “Nelle ultime tre partite abbiamo meritato di più, lavorando su tutto. Ma alla fine ai ragazzi chiedo personalità e identità, io sono pesantissimo perché do tantissime informazioni ai ragazzi. Arrivavamo spesso davanti alla porta, poi può diventare difficile continuare se non segni, ma abbiamo avuto personalità. Non era semplice ma abbiamo dimostrato una personalità incredibile, perché per fare la differenza devi avere questo, anche se hai tanta tecnica“. E ancora: “Abbiamo creato difficoltà a Kolasinac con Strefezza e Alberto Moreno.Abbiamo giocato ‘di faccia’, non di spalle“.

Infine Fabregas ha commentato: “Questo per me è solo l’inizio, dobbiamo costruire qualcosa di importante con la società”

Foto: Instagram Fabregas