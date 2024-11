Fabregas: “Abbiamo commesso troppi errori, non possiamo permettercelo a questi livelli”

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta per 5-1 contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Penso che nel primo tempo abbiamo subito una grande squadra contro la Lazio. Castellanos ha fatto la differenza su Dossena, così come la lettura di Audero sulla conclusione di Pedro. Nel secondo tempo abbiamo trovato il gol ma non possiamo fare questi errori davanti alla porta. Il risultato è pesante ma la squadra era sbilanciata: fino al 3-1 non siamo stati male, bisogna continuare a crescere. Il passivo finale non mi preoccupa più del dovuto”.

Si è notata la differenza qualitativa tra le due squadre? “Non vorrei avere alibi rispetto alla differenza tra le due squadre. Gioco in casa e devo fare comunque la differenza: non siamo stati maturi e intelligenti nel primo tempo. Dobbiamo recuperare subito, per non rischiare ulteriormente.

Ora l’Empoli: “Abbiamo mostrato dei difetti ed è colpa mia tutto quanto visto nel primo tempo. Nel secondo tempo sono stato sicuramente più soddisfatto. Devo lavorare sulla testa dei ragazzi, abbiamo una partita davvero delicata: cercheremo la vittoria in una gara che può permetterci di riprendere in mano il nostro campionato”.

