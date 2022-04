FABIO CARVALHO, TALENTO BRILLANTE PER IL FUTURO DEL LIVERPOOL

Il Liverpool questo pomeriggio sarà chiamato ad affrontare l’attesissima partita contro il Manchester City, che potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale nella corsa per la conquista della Premier League, dal momento che i Reds seguono in classifica gli uomini di Pep Guardiola distanti un solo punto. Se l’attenzione resta rivolta prevalentemente al campo, però, la dirigenza sta lavorando anche al futuro, assicurando colpi importanti che possano mantenere alto il livello anche nelle prossime stagioni.

In questa categoria rientra il talentino Fabio Carvalho, trequartista classe 2002 che stando a quanto riportato dalla stampa britannica avrebbe già effettuato le visite mediche con il Liverpool. Attualmente in Championship fra le file del Fulham, squadra con cui in stagione ha collezionato sette gol e sette assist in ventinove presenze, il calciatore si trasferirà nei Reds per cinque milioni di euro, cifra che la società dovrà versare nelle casse del suo attuale club nonostante il giocatore sia in scadenza di contratto in virtù delle norme inglesi.

Talento portoghese cresciuto nell’Academy del Benfica, si è trasferito fin da giovanissimo in Inghilterra con la famiglia, giocando prima nel Balham per passare poi al Fulham, squadra nel quale è entrato all’età di 13 anni. Da allora ha iniziato la scalata nei vari settori giovanili della società, arrivando a firmare il suo primo contratto professionistico nel maggio del 2020, legandosi al club per due anni.

Il 23 settembre dello stesso anno, nella partita di EFL Cup contro lo Sheffield Wednesday, ha fatto il suo debutto fra i professionisti, e il 15 maggio 2021 ha trovato anche la sua prima rete contro il Southampton. La vera e propria consacrazione, in ogni caso, è arrivata in questa stagione, condita dai numeri sopradescritti che hanno portato all’interesse dei Reds.

Fabio Carvalho si è imposto anche come uno dei talenti emergenti nel suo paese, con cui ha compiuto tutta la trafila nelle Nazionali minori sino ad arrivare all’Under 21, con cui ha debuttato per la prima volta nelle due gare disputate a marzo contro Islanda e Grecia. Il Liverpool rappresenterà un’altra tappa nel percorso di crescita di un talento particolarmente interessante, anche per le doti tecniche.

Si tratta di un calciatore particolarmente adatto al gioco di Jurgen Klopp, dal momento che è abile sia nell’attaccare gli spazi che nel dettare i tempi di gioco liberando i compagni verso la porta, oltre ad avere un buon tiro che gli permette di calciare bene a rete.

Foto: Instagram personale Fabio Carvalho