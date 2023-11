Fabio Cannavaro: “Sostituire Spalletti non è semplice, bisogna lasciar lavorare Garcia. Futuro sulla panchina del Napoli? Vediamo”

In un’intervista a TvPlay, l’ex difensore del Napoli e della Nazionale Fabio Cannavaro ha parlato così del momento degli azzurri di Garcia:

“Sicuramente il Napoli non è partito come tutti si aspettavano e speravano. Non è facile sostituire un allenatore come Spalletti e questo si sapeva, ma la squadra sta facendo prestazioni buone e meno buone, sicuramente i tifosi si aspettano sempre il massimo, ma bisogna lasciar lavorare Garcia e poi vedere i risultati. Il Napoli si sa che è una città che vive di passione soprattutto per il calcio. La gente è curiosa e vuole venire a vedere quello che ha rappresentato anche il calcio Napoli e il calcio in generale”.

Su un possibile futuro sulla panchina partenopea: “Chi fa il mio mestiere cerca sempre ad arrivare al massimo. Uno deve lavorare, studiare e aggiornarsi, poi si vede che succede in futuro. Chi vince lo Scudetto? Tra Juve e Inter dico Napoli”.

Foto: Twitter ufficiale cannavaro