Fabio Cannavaro: “Inter favorita per lo scudetto anche se perdesse domani contro il Napoli”

Fabio Cannavaro, in un’intervista al Corriere della Sera, ha analizzato il big match tra Inter e Napoli previsto per domani alle ore 20:45.

“L’inter è la favorita per la forza che esprime, sia individualmente che come squadra. Deve vincere per scavalcare il Napoli e proiettarsi verso la testa del campionato. Al momento è la squadra più attrezzata di tutte le altre che sono nella zona alta della classifica per vincere il campionato. Il Napoli, e non sembri un paradosso, deve approfittare proprio di questo. Del peso psicologico che questa partita può avere sugli avversari. E c’è altro anche, l’effetto stanchezza da Champions”.

Corsa scudetto: “È ancora lontano, anche se per me l’Inter è strafavorita, anche se dovesse perdere col Napoli”.

Su Conte: “Non mi aspettavo un Napoli così e così presto, ma il valore di Antonio Conte è assoluto, sapevo che avrebbe ridato solidità e serietà a una squadra comunque già forte. Un allenatore così esperto come lui non sarebbe mai andato al Napoli se non avesse saputo di avere una buona base di squadra”.

Lautaro o Lukaku?: “Difficile. Intanto perché io li trovo imbattibili insieme, e lo sono stati proprio all’inter. Hanno caratteristiche completamente diverse e avevano una connessione incredibile. Oggi sono attaccanti formidabili, riferimenti offensivi di due squadre forti. Lukaku non è quello dell’inter ma bisogna avere la pazienza di aspettarlo e anche di assecondarlo come squadra”.

Calhanoglu o Lobotka?: “Calhanoglu sposta tanto, come Lobotka del resto. Se ci saranno tutti e due sarà sicuramente un bel duello in mezzo al campo”.

Conte o Inzaghi?: “Molto di più di quel che sembra, anche nel gioco. Si sono avvicendati all’inter e Simone non ha stravolto completamente il lavoro di Antonio, è un segnale di grande intelligenza. Sono due persone serie, risolte e solide. Come allenatori sono l’espressione più autorevole di quella scuola italiana troppo spesso snobbata. L’inter ha una identità forte, il Napoli la sta conquistando”.

