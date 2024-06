Fabio Cannavaro avrebbe meritato un minimo di rispetto in più

Fabio Cannavaro ha lasciato l’Udinese dopo aver compiuto un’autentica impresa. E forse, senza forse, sarebbe bastata questa motivazione per meritare un minimo di rispetto in più. Invece lo hanno tenuto in bilico per giorni e giorni, probabilmente avevano già deciso di cambiare e qualsiasi scelta è legittima. Ma forse con la considerazione, spesso sconosciuta, nei riguardi di chi ha accettato per poche partite, senza chiedere garanzie sul futuro come fa la grande maggioranza dei suoi colleghi in situazioni del genere. La salvezza è arrivata dopo che le precedenti scelte del club sull’allenatore (e non soltanto quelle…) si sono rivelate sbagliate. E anche per questo motivo sarebbe stato giusto fare almeno una carezza in più a Cannavaro, piuttosto che attuare una forma sbagliata per un congedo che l’Udinese voleva da sempre ma che evidentemente non ha saputo comunicare nel modo migliore. Peccato.

Foto: Instagram Udinese