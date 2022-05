Fabio Cannavaro all’Espanyol: ulteriori conferme dalla Spagna

Fabio Cannavaro potrebbe ripartire dall‘Espanyol. Il tecnico napoletano, reduce dall’esperienza cinese, è vicino alla sua prima panchina in Europa.

Dopo le prime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, circa un mese fa, oggi sono arrivate ulteriori conferme.

Secondo quanto riporta AS, il tecnico italiano si sarebbe recato ieri a Barcellona per incontrare la dirigenza dell’Espanyol, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Vicente Moreno a due giornate dalla fine del campionato.

Campionato è in pole per la panchina del club catalano. Allenare in Europa è il suo grande obiettivo, in attesa di allenare anche in Italia.

