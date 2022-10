Fabinho: “Tante competizioni da giocare. È il momento che piace a tutti i calciatori”

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dei Reds, il centrocampista del Liverpool, Fabinho, ha espresso la sua opinione sulle tante partite ravvicinate: “Dico sempre che questo è il momento che piace a tutti i giocatori quando si gioca ogni tre o quattro giorni. Ci sono diverse competizioni da giocare quindi anche tante partite importanti da giocare e in campionato le nostre prossime due partite saranno contro forse le due squadre migliori al momento in campionato, Arsenal e Man City. Quindi sì, è un’opportunità per noi per ritrovare la nostra fiducia”.