Fabinho: “L’Inter la squadra migliore in Italia. All’andata hanno giocato meglio di noi”

Fabinho, centrocampista del Liverpool, ha parlato così in conferenza stampa prima della gara di ritorno con l’Inter: “L’Inter è una squadra molto forte. Per me negli ultimi due-tre anni è la squadra migliore in Italia, non è prima in questa stagione ma sta giocando un gran bel calcio. All’andata hanno giocato meglio di noi e avuto più possibilità di segnare, per esempio la traversa. Siamo stati più cinici davanti alla porta segnando due gol. Come siamo cambiati dall’anno scorso? Ci conosciamo meglio. Abbiamo perso dei giocatori importanti come Wijnaldum, che ha vinto Premier League e Champions League con noi, ma anche Shaqiri e Lovren. Però dopo cinque anni assieme ti iniziano a venire automatiche le cose, anche grazie al lavoro del manager e dello staff tecnico che ci stanno facendo rendere al meglio”.

FOTO: AS