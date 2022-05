A pochi giorni dalle finali di FA Cup e Champions League, per Klopp non arrivano buone notizie. Fabinho durante il match di ieri sera contro l’Aston Villa è dovuto uscire anzitempo dal terreno di gioco a causa di un infortunio alla coscia sinistra. Le sue condizioni sono da valutare e il giocatore proverà in ogni modo ad essere a disposizione di Klopp per il delicato finale di stagione.

Foto: Twitter Liverpool