Fabiani sul caso Coulibaly: “Nel calcio ci sono i cantastorie, la Salernitana ha un proprietario e un amministratore unico esperti di musica”

Il suo nome circola da giorni negli ambienti salernitani, dato che la separazione tra Walter Sabatini e il sodalizio campano potrebbe essere stato in parte causato dalla gestione della sua situazione. Parliamo di Lassana Coulibaly e delle commissioni ai suoi agenti che, si scrive in questi giorni, Sabatini potrebbe aver alzato per non perdere il calciatore. Tuttosalernitana ha contattato Angelo Fabiani, ex ds proprio della Salernitana, presente al momento dell’approdo di Coulibaly in granata: “In caso di retrocessione, il calciatore si sarebbe liberato per 10mila e non per 20mila euro. L’operazione è molto semplice. In estate abbiamo puntato su un giocatore forte e, sapendo che in caso di B non sarebbe rimasto, prevedemmo una clausola minima per consentirgli di decidere da solo il proprio futuro. Con la permanenza in A, invece, stabilimmo con gli agenti la possibilità di lasciare la Salernitana garantendo un pagamento di 1,5 milioni di euro. Era, all’epoca, l’unico modo per sbaragliare la concorrenza e assicurarci un atleta bravo soddisfacendo le esigenze economiche di ogni parte in causa. Ci tengo a precisare, e la proprietà attuale può confermarlo, che gli agenti di Coulibaly hanno già ricevuto 600mila euro come da accordi e che la permanenza in A assicura un ulteriore incentivo annuale di 60mila euro.

Mi sembra che anche un principiante avrebbe capito che l’operazione è stata fatta per tutelare la società, bastava leggere bene i contratti. Sento parlare di quadri o dipinti, faccio invece un discorso generale non rivolto a nessuno: per contrastare i falsari, è stato istituito un corpo speciale chiamato Nas. Anche nel calcio ci sono cantanti professionisti e cantastorie di mestiere, per fortuna la Salernitana ha un proprietario e un amministratore unico che evidentemente sono anche esperti di musica. Ai posteri l’ardua sentenza“.

Foto: sito ufficiale Salernitana