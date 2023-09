Fabiani su Guendouzi: “Voleva solo la Lazio. Era all’aeroporto con la valigia da diversi giorni”

Conferenza stampa di presentazione dei nuovi della Lazio. A parlare, prima dei calcatori, il ds della Lazio, Angelo Fabiani.

Queste le sue parole: “Guendouzi, di cui ho sentito già mille pronunce diverse del suo nome. Una trattativa complessa, oggi aprire e chiudere un affare non è facile, i tempi si allungano non per volere di chi lo vuole acquistare o cedere, ma perché serve mettere d’accordo tante componenti, tante piccole società, tra cui anche i procuratori. Trovare la quadra di tutte le componenti non è facile. Una cosa va detta: Guendouzi voleva solo, e dico solo, la Lazio. Era all’aeroporto con la valigia da diversi giorni, aveva fatto la scelta, ha rifiutato altre destinazioni. Abbiamo parlato con il suo ex ds, il fatto che lui volesse solo la Lazio ci ha da subito onorato. Siamo felici che sia qui, questi ultimi tre acquisti di oggi sono frutto di scelte condivise a livello societario e tecnico. Diamogli il tempo di ambientarsi, ma siamo convinti che faranno parlare di loro in modo positivo, ognuno ci darà soddisfazioni“.

Foto: sito Salernitana