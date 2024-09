Fabiani risponde a Luis Alberto: “Stupidaggini e nefandezze”

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha risposto a Luis Alberto che ieri in una lettera pubblicata da Cronache di Spogliatoio aveva commentato con durezza in alcuni passaggi il suo lungo ciclo in caso Lazio. Tra i tanti passaggi uno in particolare: “La Lazio è una società speciale, però non per le persone che ci sono dentro ma per quello che c’è fuori, che è una roba pazzesca”. Così Fabiani nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club: “C’è poco da commentare, finiremo per essere uguali a talune persone che affermano stupidaggini e nefandezze. In taluni di questi soggetti vige la sindrome rancorosa dei beneficiato o del bonificato, per cui la chiuderei qui. La cosa che mi fa incazzare tremendamente è che alcuni soggetti possano prendere in giro in qualche maniera i tifosi, a queste cose non ci sto e mi ci avveleno anche. Chiudiamola qua, facciamo finta che abbiamo fatto passare l’ennesima bizza allo stalliere del Re”.

