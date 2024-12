Fabiani: “Rinnovi di Pedro e Vecino? Non ci sono problemi con loro”

Angelo Fabiani, ds della Lazio, è intervenuto in diretta sui canali ufficiali biancocelesti.

Queste le sue parole: “Non ci sono problemi con loro, spesso chi sta a scadenza dà il doppio o il triplo perché deve far vedere che è ancora un giocatore importante. Quando sento dire che abbiamo messo alla porta tizio o caio voglio sottolineare che nessuno è stato messo alla porta. Abbiamo accontentato chi ha voluto cambiare aria. Un conto è lavorare con Milinkovic, Luis Alberto, Immobile e Cataldi dei tempi migliori, per alcuni si può parlare di un rischio incosciente quello che abbiamo corso in estate. Mi sarebbe piaciuto lavorare con questi mostri sacri, ci sarebbe stato meno lavoro da fare, ma il calcio purtroppo ha un inizio e una fine. Legittimamente hanno voluto fare delle valutazioni diverse e hanno voluto cambiare aria”.

Si sta studiando insieme il futuro di Castrovilli?

“Castrovilli lo abbiamo preso quest’anno facendogli un anno di contratto, sapevamo che aveva delle problematiche fisiche. Questo infortunio al crociato non gli ha mai dato ulteriori problemi, ha avuto degli infortuni forse legati ad altre situazioni. Quando è stato chiamato in causa ha fatto la sua parte, potevamo fare molto di più ma non avere il minutaggio nelle gambe non lo ha aiutato. Togliere il posto a Rovella, Guendouzi o allo stesso Dele-Bashiru non è semplice e non è semplice trovare un giocatore che possa pareggiare il livello di questi giocatori. L’asticella si è alzata, vi avevo detto che l’obiettivo era quello di lavorare come Feyenoord, Celtic e Atalanta, stiamo seguendo questo percorso. Siamo a cinque mesi di un programma triennale, stiamo facendo bene ma il programma prosegue. Non siamo arrivati a fine percorso, ci sono ancora alcune cose da sistemare ma le idee sono piuttosto chiare”.

Foto: twitter Lazio