Fabiani riflette, potrebbe lasciare la Salernitana

Una stagione difficile, difficilissima. Ora il direttore sportivo Angelo Fabiani sta riflettendo, ha il contratto in scadenza e potrebbe anche decidere di lasciare la Salernitana. Un paio di promozioni dalla serie C e il soffertissimo epilogo di Venezia, con la salvezza raggiunta all’ultimo rigore. Un sospiro di sollievo, ma anche la necessità di capire come e se andare avanti. Fabiani è legatissimo a Lotito, ma il suo futuro è tutto da scrivere.

Foto: sito ufficiale Salernitana