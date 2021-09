Fabiani: “Con l’acquisto di Ribery il mercato è chiuso. Ci darà tanto per la corsa alla salvezza”

Nella conferenza stampa di presentazione di Franck Ribery alla Salernitana, parola al ds del club granata, Angelo Fabiani che ha parlato di come si è svolta la trattativa.

Queste le sue parole: “Colgo l’occasione per presentare Ribery e l’amministratore unico Marchetti al quale va il mio ringraziamento perché ha saputo gestire nel migliore dei modi questo periodo un po’ travagliato e turbolento. Non è mai facile prendere da zero una società, nel massimo campionato, con tutte le responsabilità. Serve spessore e capacità e se vogliamo anche competenza”.

Su Ribery: “Ribery non lo scopro io, voglio fare dei ringraziamenti. Al suo procuratore e a Davide Lippi perché hanno saputo far capire a Franck che cosa è Salerno e il tifo di questa città. In un colloquio Franck mi ha detto, forse somiglia un po’ a casa mia, somiglia un po’ al mio modo di pensare il calcio. Credo che con l’arrivo di Ribery si ponga fine alla campagna acquisti della Salernitana. Non illudiamo la gente. Io, il tecnico e l’amministratore. Siamo sicuri di questo gruppo e lotteremo fino alla fine per salvarci”.

Foto: AlfredoPedulla.com