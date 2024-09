Fabiani: “Per Greenwood abbiamo offerto 24 milioni di sterline. La verità su Folorunsho e Cataldi”

Angelo Fabiani in conferenza stampa è tornato su alcune vicende di mercato partendo da Greenwood passato poi al Marsiglia. “Probabilmente non era nell’interesse dell’entourage del giocatore venire alla Lazio. Noi avevamo offerto 24 milioni di sterline con una proposta ufficiale. Folorunsho? È un ottimo ragazzo, avremmo valutato in prestito con diritto, tutte le altre ipotesi no. Il Napoli ha ritenuto opportuno tenerselo, mi dispiace perché lo stimo a livello calcistico è umano. La squadra è coperta in tutti i ruoli, ma se dovesse servire a gennaio faremo qualcosa. La cessione di Cataldi è nata in fretta e furia, mi ha chiamato il suo agente, mi ha chiesto la posizione della Lazio in caso di interesse di un’altra squadra, non sapevo neanche quale. Dopo mezz’ora mi sono arrivati i documenti della Fiorentina. Io mi sarei comportato diversamente, qualcuno ha dato per scontato tutto ciò. Nell’ultimo mese mi sono confrontato con Danilo a quattr’occhi, per rispetto del ragazzo straordinario è giusto che il colloquio rimanga tra me e lui. Cataldi è ancora di proprietà della Lazio, non c’è alcun problema, non è stato rimpiazzato. Ringrazio 28.200 volte i tifosi per gli abbonamenti, questo significa che si va oltre le critiche. Il tifoso laziale non ti abbandona mai nel bene e nel male, per questo li ringrazio ancora. Non avranno accolto giocatori a Fiumicino, ma si sono trasferiti all’Olimpico, mi è bastato il colpo d’occhio contro il Milan per capire che non hanno abbandonato la squadra”.

Foto: sito Lazio