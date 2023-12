Fabiani: “L’ambizione deve essere nel DNA di ogni squadra. Lazio seconda con merito l’anno scorso”

Angelo Fabiani, ds della Lazio, ha parlato a Sky prima della gara contro l’Atletico Madrid.

Queste le sue parole: “C’è sempre l’ambizione di fare meglio e questo deve essere nel DNA di qualsiasi squadra. Ci mancherebbe altro che la Lazio non abbia ambizioni. Sul secondo posto dell’anno scorso credo che Sarri fin troppo umile, la Lazio ha fatto un ottimo campionato ed è arrivata seconda per merito e non per demerito altrui. Obiettivi? E’ chiaro che la Champions rimane l’obiettivo principale, al di là delle competizioni come Champions o Coppa Italia. Dobbiamo prestare attenzione in campionato perché abbiamo lasciato punti, ma si sa che quando si gioca 2 volte a settimana da un punto di vista psicofisico qualcosa si può lasciare Cercheremo di colmare questo gap che ci separa dalla zona Champions”.

