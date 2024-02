Fabiani: “Il mercato? Sarebbe stato inutile prendere tanto per, dovevamo riparare ben poco”

Mariano Fabiani, direttore sportivo della Lazio ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l’Atalanta, facendo il punto dopo la chiusura del mercato: “Sul mercato siamo stati coerenti come ad inizio stagione, non volevamo smantellare la squadra. Abbiamo sempre detto che laddove ci fosse stato qualcosa da migliorare lo avremmo fato, ma sarebbe stato un investimento per il futuro. Inutile prendere qualcuno tanto per, è un mercato di riparazione e noi dovevamo riparare ben poco”.

