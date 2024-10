Fabiani: “Douglas Luiz tira un pugno a Patric, ma il Var non interviene. A che cosa serve?”

Al termine della sfida contro la Juventus, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha così parlato della sfida, soffermandosi sull’episodio tra Douglas Luiz e Patric: “Siamo stanchi. Vorrei capire a cosa serve il Var? Gli episodi sono a senso unico. Sembra che Var non valga per tutti e così si fa male al calcio. Facciamo una class action per abolire il Var: sta facendo danni inenarrabili quest’anno, non c’è uniformità. DouglasLuiz dá un pugno in faccia a Patric: non so perché non venga menzionato e visionato dal Var. Perché non interviene? È il piede a martello su Rovella? La Juve non ha bisogno di queste cose per vincere le partite. Noi siamo forti e ci rialzeremo“.

Foto: sito Lazio