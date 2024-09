Fabiani: “Dia era una priorità. Gigot ottimo colpo, lui ha rifiutato club italiani che giocano la Champions”

A margine della conferenza stampa di presentazione di Dia e Gigot, in casa Lazio, è intervenuto anche il ds Angelo Fabiani che ha parlato dei due acquisti e le operazioni di mercato.

Queste le sue parole: “Lo abbiamo già visto all’opera, anche lui come Tchaouna lo seguivamo da tempo. Speravo che l’epilogo potesse essere questo. Ci sono voluti un po’ di giorni, non per colpa nostra o di Dia, ma per questioni tra l’entourage e la Salernitana. Quando sono state risolte le problematiche, ci siamo risentiti con lui e il procuratore. A differenza di quanto si è detto, per noi è sempre stato una priorità”.

Su Samuel Gigot: “Cercavamo un difensore con determinate caratteristiche e le abbiamo individuate in lui. Non è stato facile portarlo alla Lazio perché aveva molte altre richieste, poi secondo me si è informato con il suo amico Guendouzi e ha iniziato a pensarci seriamente. Ha rifiutato anche altre squadre in Italia che oggi disputano la Champions League… Come società abbiamo capito subito che è un ragazzo che cercava un progetto e un programma dove poter lavorare tranquillamente. Lo ringraziamo e gli diamo il benvenuto”.

Foto: sito Lazio