Fabiani: “Apprezzo Luis Alberto. Quando un ciclo si chiude e si vuole andare via è giusto dirlo”

Angelo Fabiani, ds della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel soffermandosi anche sull’addio di Luis Alberto.

Queste le sue parole: “Oggi qualcuno mi sottoponeva una dichiarazione di Luis Alberto, verso il quale va tutta la stima calcistica e professionale, ma non bisogna prendersela sempre con il presidente. Ho fatto una forzatura per il rinnovo di Luis Alberto, il presidente segue le direzioni mie e dopo sei mesi lo spagnolo dimostra di non avere più gli stimoli. Se si chiude un ciclo e si sceglie di guadagnare di più è giusto dirlo. Nel calcio l’ingratitudine è il sentimento principale, ma c’è sempre un limite”.

Foto: sito Lazio