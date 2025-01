Fabiani: “Abbiamo fatto un’ottima gara, gestione arbitrale non all’altezza”

Intervenuto sui canali ufficiali della Lazio, il direttore sportivo Fabiani ha criticato l’arbitraggio della gara all’Olimpico contro la Fiorentina, persa 2-0.

“Sono qui per proteggere la squadra, i ragazzi sono molto amareggiati e delusi per questa immeritata battuta d’arresto. Vengo per dire che abbiamo fatto un’ottima gara, i ragazzi ce l’hanno messa tutta ma per un verso o per l’altro le cose non sono andate per il verso giusto. Da domani riprenderemo il nostro lavoro. Penso che ci sono dirigenti preposti a valutare l’arbitraggio, io devo valutare l’altro. Le immagini sono chiare e commentatele voi. La Fiorentina ha capitalizzato al massimo due situazioni, poi non c’è stato più gioco e probabilmente neanche il tempo per giocare. Eravamo sotto di due gol, poi diventa difficile, chi aveva i crampi al quinto minuto, da questo punto di vista la gestione non è stata all’altezza della situazione. Non sta a me commentare l’operato dell’arbitro, le immagini sono lì e la gente non è stupida, si farà un’opinione che sarà giusta. Analizziamo questa sconfitta, poi ci saranno gli ultimi giorni di mercato. Stiamo facendo le valutazioni su alcuni giocatori e vedremo cosa faremo”.

Foto: sito Lazio