Fabian Ruiz: “Volevo essere a Qatar2022. Ma non ho mai chiesto a Luis Enrique il motivo dell’esclusione”

Direttamente dal ritiro della Nazionale spagnola, Fabian Ruiz, ha così parlato dall’esclusione da Qatar 2022: “Volevo davvero essere in Qatar 2022, ma bisogna rispettare le decisioni dell’allenatore. Ci sono tanti buoni giocatori in tutti i ruoli. Non ho mai chiesto a Luis Enrique il motivo per cui non mi portò a quel Mondiale. I tecnici devono prendere le loro decisioni. Adesso ce l’ho come allenatore al PSG e non ho un brutto rapporto con lui, anzi. Io e Luis Enrique abbiamo un buon rapporto”.

Foto: Instagram Fabian Ruiz