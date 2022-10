Fabian Ruiz: “Un pezzo di cuore è rimasto a Napoli, gli auguro lo scudetto. Sfida agli ottavi? Spero di no, che passiamo prime entrambe”

Fabian Ruiz, centrocampista del PSG, ex Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei primi mesi al PSG e del suo passato in Campania.

Queste le sue parole: “Sono molto contento, all’inizio il cambio è stato un po’ difficile. Sono stato un mese allenandomi da solo e ho dovuto trovare la forma fisica piano piano e ora l’ho trovata e ogni giorno mi sento meglio. Ho giocato 90′ e mi sento bene e questa è la strada. Devo continuare a lavorare. Il PSG è un grande club con giocatori bravi e questo è il mio lavoro, aiutare la squadra che è la cosa più importante”.

Sul Napoli: “Sono stato lì quattro anni, nel cuore ho un pezzo di Napoli, voglio il meglio per loro e sono contento abbiano fatto un grande inizio di stagione. Ho amici lì e sono contento per loro. Mi auugro che possano vincere lo scudetto, so cosa significhi per quella città e quei tifosi. Magari è l’anno buono, glielo auguro”

Sfidarli agli ottavi? “Spero di no, mi auguro che passiamo entrambe prime nel girone”

Foto: twitter PSG