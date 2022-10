Fabian Ruiz sull’addio al Napoli: “Mi sono allenato un mese da solo senza fare niente con la palla”

Il centrocampista del Paris Saint–Germain, Fabian Ruiz, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League col Maccabi Haifa. Queste le dichiarazioni sul suo ultimo difficile periodo al Napoli: “Come ha detto mister Galtier, all’inizio è stato difficile perché avevo bisogno di tempo per adattarmi e perché non ero in una forma fisica ottimale. Ma sono riuscito a recuperare il ritmo durante le partite. Mi sono allenato da solo per un mese a Napoli senza fare niente con la palla, è stato difficile perché non ho giocato neanche una gara e non ho fatto sessioni collettive. Poi mi sono sentito sempre meglio…”.

Foto: Twitter PSG