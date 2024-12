Fabian Ruiz scrive a Donnarumma dopo il brutto infortunio: “Adesso sei più bello”

“Tutto bene”: questo il messaggio divulgato, mediante un post pubblicato sul proprio account Instagram, da Gianluigi Donnarumma all’indomani del terribile infortunio patito durante Monaco-Paris Saint-Germain a causa di uno sfortunato contrasto di gioco con Wilfried Singo. Incerottato in volto, per colpa dello sfregio, il portiere tricolore ha voluto tranquillizzare gli appassionati in merito alle proprie condizioni. Sotto il post del portiere azzurro sono arrivati numerosi commenti di vicinanza. Tra questi, quelli del compagno di squadra Fabian Ruiz che ha così scherzato con Donnarumma: “Adesso sei più bello fratm”.

Foto: Instagram Donnarumma