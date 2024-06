Fabian Ruiz: “Sarà speciale giocare contro l’Italia. Felice per lo Scudetto del Napoli di Spalletti”

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Paris Saint-Germain e della Nazionale spagnola, Fabian Ruiz, ha così parlato in vista della sfida di domani contro l’Italia: Credo che il ct abbia fatto un ottimo studio di Spalletti, non ho dovuto dire nulla. Sappiamo l’allenatore forte che è, vuole pressare alto e rubare la palla. Mi aspetto la solita Italia, forte e aggressiva, con un bel lavoro della palla. Sarà una gara molto difficile, bisognerà essere concentrati dal primo minuto. Per il Napoli sono stato molto contento per la vittoria dello Scudetto, ho tanti amici lì e provo un grande affetto per quella realtà. Sono felice per tutti i giocatori che hanno vinto lo Scudetto”.

Poi ha proseguito: “Giocare contro l’Italia e contro una squadra italiana è per me speciale, adoro quel paese. E’ una gara particolare per me, giocherò contro ex compagni di squadra e anche contro un allenatore con cui ho lavorato. Sono molto legato all’Italia, spero di poter avere domani sera buoni ricordi dopo aver vinto la sfida”.

Foto: Paris Saint-Germain Instagram