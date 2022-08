Fabian Ruiz saluta il Napoli: “Orgoglioso di aver indossato la maglia azzurra, qui il calcio non è solo sport”

Fabian Ruiz è un nuovo calciatore del Paris Saint–Germain. Dopo l’ufficialità (arrivata ieri sera), il centrocampista spagnolo ha voluto salutare il Napoli e i suoi tifosi: “#ForzaNapoliSempre” – così si apre la lettera d’addio del calciatore – “Questo è il motto che mi ha accompagnato in questi ultimi quattro anni lottando per la maglia del Napoli. Mi avete insegnato che qui il calcio è molto più che uno sport, che si vive in maniera speciale, differente, al di là dei novanta minuti. Dal primo giorno, tanto come città quanto come squadra mi avete accolto come uno di voi e mi avete aiutato a crescere molto in poco tempo ed è difficile riassumere tutto ciò che ho vissuto qui. Ho sempre provato a ricambiare la fiducia che mi avete dato rispondendo sul campo, combattendo su ogni pallone e dando tutto in ogni partita. Oltre a voi tifosi, voglio anche ringraziare tutti i miei compagni, gli allenatori, staff tecnici e tutte le persone che fanno parte di questo club per questi anni, per il vostro aiuto e il vostro appoggio. Le nostre strade si separano però sappiate che mi riempie d’orgoglio aver fatto parte di un club con tanta storia com’è il Napoli“.

