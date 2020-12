Fabian Ruiz: “Quest’anno sappiamo soffrire. Il mio ruolo? Gioco dove mi chiede Gattuso”

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della partita contro la Real Sociedad e il passaggio del turno in Europa League. Queste le parole dell’ex giocatore del Betis: “Siamo molto contenti perché siamo passati da primi, era un gruppo molto difficile. In questi anni ci è mancata la continuità, era il nostro problema. Quest’anno invece stiamo facendo bene, siamo sempre sul pezzo e sappiamo soffrire. Dobbiamo continuare così, ora dobbiamo pensare al campionato. Dove preferisco giocare? Devo giocare dove il mister mi chiede, mi piace entrare nell’area avversaria e calciare, ma anche palleggiare. In questa partita ho giocato più indietro, dovevamo stare chiusi. Alla fine gioco dove mi chiede il mister. Gattuso arrabbiato per il gol subito? No, alla fine abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Il pareggio credo fosse meritato e va bene così“.

Foto: Twitter Napoli