Fabian Ruiz: “PSG sfida emozionante. Orgoglioso di condividere lo spogliatoio con i migliori giocatori del mondo”

Fabian Ruiz è un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain. Dopo l’ufficialità, il centrocampista spagnolo ha rilasciato le sue prime parole da giocatore del PSG ai microfoni ufficiali del club parigino: “Sono molto felice di unirmi al Paris Saint-Germain. È un piacere per me iniziare questa nuova fase della mia carriera in questo paese. E sono orgoglioso di arrivare in uno dei migliori club d’Europa con i migliori giocatori del mondo. È una sfida davvero emozionante. Entrare in un grande club è sempre una grande sfida, perché ci costringe a dare il meglio di noi stessi. Avrò i migliori giocatori al mio fianco e questo incredibile club da sviluppare, quindi dovrò mostrare il mio miglior livello ogni giorno per essere all’altezza dei loro colori. Sai, poter condividere uno spogliatoio con i migliori giocatori del mondo è motivo di orgoglio“.

Foto: Paris Saint-Germain Instagram